В Сочи обломки БПЛА повредили окна многоквартирного дома

В одном из многоквартирных домов Сочи зафиксированы повреждения остекления, вызванные падением обломков беспилотного летательного аппарата. По информации регионального оперштаба, в результате происшествия никто не пострадал, очагов возгорания не выявлено. К месту направлены специальные и экстренные службы, проводится обследование территории.

Инцидент произошел на фоне ранее объявленного в городе сигнала угрозы атаки БПЛА. В этот период действовали временные рекомендации по обеспечению безопасности населения. Жителям, находившимся в зданиях, рекомендовалось избегать нахождения у окон и использовать для укрытия помещения без окон либо со сплошными капитальными стенами. Гражданам на улице предписывалось укрываться в подземных переходах, подвалах, парковках и цокольных этажах зданий. Использование автомобилей в качестве укрытия, а также нахождение вблизи фасадов многоквартирных домов признавалось опасным.

Позднее угроза атаки беспилотных летательных аппаратов в Сочи была официально отменена. По данным городских служб, обстановка на курорте стабилизировалась, угрозы для населения в настоящее время не зафиксировано.

Вместе с тем жителям напомнили о необходимости соблюдать осторожность при обнаружении подозрительных предметов. Власти подчеркивают, что возможные обломки БПЛА могут представлять опасность. К таким объектам запрещено приближаться, снимать их на фото и видео, а также пользоваться рядом с ними средствами мобильной связи. В подобных случаях рекомендуется отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить в экстренные службы по номеру 112.

Также действует запрет на распространение в социальных сетях материалов, касающихся работы систем противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, а также деятельности специальных и оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в течение дня средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом регионов России, включая юг страны.

Мария Удовик