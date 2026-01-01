Горный кластер Сочи переходит на единый ски-пасс с зимнего сезона

Горные курорты Сочи с 2 января запускают единый ски-пасс на зимний сезон 2025/2026, который объединит зоны катания «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и Курорта Красная Поляна. Нововведение позволит гостям пользоваться инфраструктурой всех трех площадок по одному абонементу, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

В рамках единого ски-пасса туристам будет доступно 174 км трасс, соответствующих международным стандартам. Всего в предстоящем зимнем сезоне в горном кластере подготовлено 125 трасс различного уровня сложности и задействовано 64 подъемника. Наибольшая протяженность спусков представлена на курорте «Роза Хутор» — 105 км. «Газпром Поляна» предлагает почти 39 км трасс, Курорт Красная Поляна — 30 км.

Как отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко, запуск единого ски-пасса является стратегической инициативой в сфере активного туризма и направлен на повышение конкурентоспособности всего горного кластера. По его словам, объединение трасс трех курортов формирует новые возможности для отдыхающих, а информация о доступности склонов будет обновляться ежедневно с учетом погодных условий, что позволит гостям гибко планировать катание.

Единый ски-пасс предусматривает широкий выбор маршрутов — от учебных трасс для начинающих до сложных спусков для опытных лыжников и сноубордистов. Также на курортах подготовлены обучающие программы по безопасному катанию для взрослых и детей. Для удобства перемещения между курортами будет работать бесплатный ski-bus, соединяющий нижние станции канатных дорог.

Приобрести единый ски-пасс на сезон 2025/2026 можно в кассах всех трех курортов с 2 января.