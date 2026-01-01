Более 38 млн рублей направили на обновление памятников военной истории в Сочи

Внутригородские районы Сочи подвели итоги работы по формированию комфортной городской среды за 2025 год. В течение года в городе было благоустроено 111 общественных территорий, сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По его словам, в Год защитника Отечества, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на благоустройство и ремонт памятников военной истории из городского бюджета было направлено свыше 38 млн руб. Работы проводились как в рамках муниципальных программ, так и с привлечением средств краевого бюджета и Законодательного собрания Краснодарского края. Реализация проектов включала как крупные комплексные обновления, так и точечные преобразования на улицах города и в сельских населенных пунктах.

В Лазаревском районе были отремонтированы и созданы детские и спортивные площадки, а также благоустроена набережная реки Псезуапсе в микрорайоне Лазаревское. В Головинке, Дагомысе и на улице Аэродромной реализованы инициативные проекты, победившие в краевых конкурсах. Отдельное внимание уделялось сохранению исторической памяти — благоустроены территории семи памятных знаков и братских могил.

В Хостинском районе ключевым проектом стало обновление парка 50 лет Победы, где проведена замена уличного освещения, обновлены парковая мебель, малые архитектурные формы и детская площадка. Также проекты по благоустройству детских площадок и придомовых территорий реализовали ТОСы «Соболевка», «Малый Ахун» и «Мацеста».

В Центральном районе значительный объем средств краевого бюджета был направлен на обновление декоративного уголка «Календарь» и благоустройство Сада Русско-Японской дружбы. Победителями краевого конкурса инициативных проектов стали ТОСы «Завокзальный», «Донской» и «Центральный», которые выполнили работы по благоустройству трех скверов в своих микрорайонах.

Мария Удовик