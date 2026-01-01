В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

В Сочи отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. По информации главы курорта Андрея Прошунина, в настоящее время опасности для жителей и гостей курорта нет.

Ранее в городе был объявлен сигнал об угрозе атаки БПЛА, в связи с чем населению рекомендовалось соблюдать меры безопасности. В частности, находящимся в помещениях советовали не подходить к окнам и укрываться в комнатах без окон либо в помещениях с капитальными стенами. Гражданам, находившимся на улице, предписывалось использовать в качестве укрытий цокольные этажи зданий, подвалы, подземные переходы, парковки и другие защищенные пространства. Использование автомобилей в качестве укрытия, а также нахождение у стен многоквартирных домов считалось небезопасным.

После отмены угрозы городские службы напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов, включая возможные обломки беспилотников, к ним не следует приближаться. Также не рекомендуется вести фото- и видеосъемку таких объектов и пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. В подобных ситуациях необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру экстренных служб 112.

Кроме того, гражданам напомнили о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях материалов, связанных с работой систем противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб и средств защиты объектов.

Ранее сообщалось, что в период с 8:00 до 16:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом регионов России, включая Белгородскую область, Республику Крым, акваторию Азовского моря, Республику Татарстан, Краснодарский край, а также Курскую, Липецкую и Ростовскую области.

Мария Удовик