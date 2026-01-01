Часть населенных пунктов Апшеронского района Кубани подключили к электросетям

В Апшеронском районе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за обильного снегопада. Электроэнергия частично подана в Апшеронск, сельские поселения Кубанское, Нижегородское, Куринское и Черниговское, поселок Новые Поляны, а также хутор Николаенко, пишет региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются в Хадыженске, Тверском сельском поселении и поселке Нефтегорском. Сложная обстановка сохраняется в Мезмайском, Отдаленном и Кабардинском поселениях.

Ранее сообщалось, что ряд населенных пунктов Апшеронского района остался без электро- и теплоснабжения вследствие сильного снегопада. В связи с ухудшением погодных условий 30 декабря 2025 года в муниципалитете был введен режим «Повышенная готовность». В тот же день состоялось заседание оперативного штаба, на котором был определен перечень первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии.

В ночь с 30 на 31 декабря к работам были привлечены все коммунальные службы, техника приступила к расчистке основных автомобильных дорог. Однако продолжающиеся осадки осложнили деятельность экстренных и аварийных подразделений.

Полностью или частично без электроснабжения остались Апшеронск, хутор Николаенко, Хадыженск, станица Нефтяная, хутора Красная Горка и Спасов, поселок Нефтегорск, станица Кабардинская, поселок Асфальтовая Гора, хутор Малько, станицы Тверская и Куринская, а также поселки Мезмай, Отдаленный и Новые Поляны.

Для восстановления электроснабжения на территории городских и сельских поселений задействовали 18 аварийных бригад численностью 42 человека. К расчистке улично-дорожной сети привлекали 32 единицы техники и 168 специалистов. По информации ООО «ДорМост», все направления краевых автомобильных дорог очищены, заторов не зафиксировали.

Аварийные бригады продолжают работы во всех населенных пунктах, техника ведет расчистку улиц. По всем экстренным вопросам жителям рекомендуется обращаться по номеру 112.

Мария Удовик