В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

При включении сирен, подающих сигнал «Внимание всем», населению рекомендовано соблюдать меры безопасности. Тем, кто находится в жилых помещениях, следует отойти от окон и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, либо в помещениях без окон и со сплошными стенами — коридорах, ванных комнатах, туалетах или кладовых.

Гражданам, находящимся на улице, рекомендуется укрыться в цокольных этажах ближайших зданий либо в подземных переходах и парковках. Использование автомобилей в качестве укрытия не допускается, также не рекомендуется находиться у стен многоквартирных домов.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и ожидать официальной отмены сигнала. Сообщается, что сигнал будет снят сразу после стабилизации обстановки.

По данным Минобороны РФ в Telegram-канале, в период с 8:00 до 16:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее число БПЛА было сбито над Белгородской областью — 24 единицы. Еще 13 аппаратов уничтожены над Республикой Крым, 10 — над акваторией Азовского моря, пять — над Республикой Татарстан, три — над территорией Краснодарского края. По одному беспилотнику перехвачено над Курской, Липецкой и Ростовской областями.

Мария Удовик