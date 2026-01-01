В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников

Мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города.

Горожанам рекомендовано соблюдать меры безопасности. Тем, кто находится дома, следует не подходить к окнам и укрыться в комнате, которая не выходит на море, либо в помещении без окон — коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Людям на улице необходимо спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания. Для укрытия рекомендуется использовать подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.

Власти предупреждают, что опасно использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов.

Жителям запрещается снимать и публиковать в соцсетях работу ПВО, беспилотники и их обломки, действия специальных и оперативных служб, а также средства защиты объектов атаки.

Мэр призвал горожан сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала тревоги.

UPD: в 18:45 угроза атаки БПЛА отменена

Наталья Решетняк