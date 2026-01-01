Аукцион по продаже школы-интерната в Липецкой области за 48 млн не состоялся

Аукцион на приватизацию зданий школы-интерната и земельного участка под ним в селе Дмитряшевка Хлевенского района Липецкой области с начальной стоимостью 47,8 млн руб. признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается в протоколе, опубликованном в государственной информсистеме «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школа-интернат в селе Дмитряшевка Хлевенского района Липецкой области

Фото: https: / torgi.gov.ru Школа-интернат в селе Дмитряшевка Хлевенского района Липецкой области

Фото: https: / torgi.gov.ru

Лот, впервые выставленный на продажу в начале декабря, включал группу зданий бывшего интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья общей площадью 3,1 тыс. кв. м. В том числе — основное трехэтажное нежилое здание (с учетом подземного этажа). Также на продажу был выставлен земельный участок на 34,3 тыс. кв. м подо всем имущественным комплексом. Категория земель — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования — для ведения образовательной деятельности.

Аукцион объявляло министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области. Итоги должны были подвести 30 декабря, но не было подано ни одной заявки. Школа-интернат, по данным «Яндекс Карт», «временно не работает». По данным Rusprofile, юрлицо учреждения было ликвидировано в 2022 году. Его сайт не работает, соцсети не обновляются.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в ноябре в Липецке во второй раз выставляли на торги земельный участок со столовой. Начальная стоимость того лота составляла 20,9 млн руб., однако и этот аукцион не привлек покупателей и был признан несостоявшимся.

Такие процедуры проводятся в регионе для оптимизации использования неработающих образовательных объектов и земельных участков.

Сергей Калашников