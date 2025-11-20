В Липецке участок со столовой повторно выставили на аукцион за 21 млн рублей
АО «Российский аукционный дом» повторно выставил на торги земельный участок со зданием столовой на улице Алмазной в Липецке. Начальная стоимость лота — 20,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».
Интерьер выставленной на продажу столовой
Фото: из аукционной документации
Земельный участок площадью 1,4 тыс. кв. м оценили в 5,9 млн руб., а одноэтажное здание столовой на 960,6 кв. м — в 14,9 млн.
Шаг аукциона — 1 млн руб. Размер задатка — 2,1 млн. Подавать заявки на участие в торгах можно до 9 декабря, итоги подведут 16-го.
Первый аукцион по продаже лота за аналогичную стоимость объявили в октябре. Его признали не состоявшимся из-за отсутствия заявок.