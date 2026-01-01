Главврач Джанкойской ЦРБ рассказал о состоянии раненных в селе Хорлы

Четыре женщины пострадали при атаке ВСУ на село Хорлы Херсонской области. Пострадавших доставили в Джанкойскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. Об этом журналистам сообщил главврач медучреждения Вячеслав Овчинников.

«Сегодня утром к нам было доставлено четверо пострадавших из Херсонской области. Это женщины. Две из них — в состоянии средней степени тяжести, две — в тяжелом состоянии. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь. Одна пациентка в тяжелом состоянии находится у нас в отделении реанимации»,— цитирует Вячеслава Овчинникова «РИА Новости Крым».

По его словам, других доставленных в Джанкой пострадавших эвакуировали в медицинские учреждения третьего уровня города Симферополя. Главврач отметил, что у пострадавших в основном осколочные ранения.

Три беспилотных летательных аппарата атаковали в новогоднюю ночь кафе и гостиницу, расположенные на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительной информации, жертвами стали 24 человека, среди которых был ребенок, а более 50 получили ранения. Многие из пострадавших сгорели заживо. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что тела погибших «практически полностью сгорели», что значительно усложняет процесс их опознания. «От тел остались лишь силуэты, как после ядерного удара», — отметил Владимир Сальдо в эфире «России 24».

Следственный комитет Российской Федерации инициировал уголовное расследование по статье о террористическом акте.

Наталья Решетняк