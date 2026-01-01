В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полеты

В международном аэропорту Краснодар (Пашковский) в 15:40 по мск 1 января введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 1 января сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность.

Аэропорт Краснодара ограничил работу второй раз за сутки: его закрыли 1 января в 00:42 по московскому времени, а открыли в 7:52 того же дня.

UPD: в 15:55 ограничения сняли

Наталья Решетняк