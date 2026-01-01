Daily Mail: у экс-тренера «Динамо» и «Кубани» Петреску диагностировали рак

У бывшего главного тренера московского «Динамо» и краснодарской «Кубани» Дана Петреску диагностирована онкология. 58-летний румынский специалист проходит курс химиотерапии, сообщает Daily Mail.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Кондратов, Коммерсантъ Фото: Владимир Кондратов, Коммерсантъ

«Я не знаю точного диагноза, но понимаю, что это очень серьезно. Он проходит химиотерапию», — прокомментировал ситуацию президент Румынской профессиональной футбольной лиги Георге Йоргулеску.

В процессе лечения Петреску потерял около 32 кг. По информации издания, тренер восстанавливается с помощью методов китайской медицины.

Дан Петреску возглавлял «Кубань» в 2010–2012 годах и в 2016 году. В 2010 году он вывел команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Московское «Динамо» он возглавлял с 2012 по 2014 год. Последним местом работы румынского наставника стал «Клуж», который он покинул 22 августа 2025 года, сославшись на проблемы со здоровьем.