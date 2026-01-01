Медведев пообещал неминуемое и скорое возмездие за атаку в Хорлах с 24 погибшими

Ответ за удар по гостинице в Хорлах Херсонской области будет беспощадным, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По данным губернатора Владимира Сальдо, при атаке БПЛА погибли 24 человека. Пострадали, согласно заявлению его пресс-службы, 29 человек. Минздрав сообщил о 13 госпитализированных.

«Годится для этого только беспощадный язык возмездия, — сказал Дмитрий Медведев ТАСС. — Неминуемого и скорого в ходе наступления нашей армии».

Он подчеркнул, что ответить должны как непосредственные исполнители, так и их командиры. «Хватит церемониться», — добавил господин Медведев.

Замглавы Совбеза сравнил произошедшее в Хорлах с преступлением фашистов в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Такую же аналогию ранее привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Херсонский губернатор, в свою очередь, заявил, что события в Хорлах напомнили ему о трагедии в Одесском доме профсоюзов.