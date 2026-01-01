Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сальдо сравнил удар БПЛА в Хорлах с пожаром в одесском Доме профсоюзов

Губернатор Херсонской области заявил, что гибель людей при ударе по гостинице в Хорлах сравнима с произошедшим в Одессе 2 мая 2014 года.

Атака ВСУ на Херсонскую область. Главное

«Многие сгорели заживо, — заявил Владимир Сальдо. — Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов».

Он также заявил, что к атаке БПЛА могут быть причастны британские спецслужбы.

По последним данным, погибли 24 человека, пострадали 29, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. В больницах находятся 13 человек.

