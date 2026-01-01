Захарова обвинила Запад в причастности к атаке БПЛА в херсонских Хорлах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения об атаке БПЛА в Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо ранее заявил, что при ударе по кафе и гостинице погибли 24 человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Так коллаборационисты с Западной Украины сжигали людей в белорусской деревне Хатынь», — заявила Мария Захарова в Telegram.

Она предположила, что западные страны несут ответственность за произошедшее: «Президентам и премьер-министрам стран коллективного Запада должны лечь отчеты о том, как потрачены миллиарды долларов и евро их налогоплательщиков ... как они соучаствовали в уничтожении детей». Госпожа Захарова добавила, что российские власти обвиняют в убийстве «всех, кто спонсирует» власти Украины.

Губернатор Сальдо в комментарии «РИА Новости» заявил, что не исключает «причастность английских и европейских спецслужб к организации этого преступления».

Минздрав РФ сообщил, что после ЧП в Хорлах в больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 человек, в том числе двое детей.