Тысяча сотрудников РЖД расчищает снежные заносы в Краснодарском крае

Свыше тысячи работников РЖД устраняют последствия аномальных снегопадов в Краснодарском крае, где высота снежного покрова на железнодорожных объектах достигла полутора метров, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сотрудники проводят уборку заносов с использованием специализированной техники. В условиях режима чрезвычайной ситуации, объявленного в регионе из-за непогоды, работникам удалось частично восстановить энергоснабжение контактной сети для прохода пассажирских составов.

В данный момент составы курсируют по временной схеме. Пассажирам задержанных поездов обеспечены места отдыха в бизнес-залах и залах повышенной комфортности на станциях Ростов-Главный, Краснодар-1, Сочи, Адлер и других. По данным РЖД, организовано питание и раздача воды, ведется постоянное информирование об изменениях в расписании.

Наталья Решетняк