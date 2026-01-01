Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сальдо показал фото с места удара БПЛА по гостинице в Хорлах

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии из поселка Хорлы на берегу Черного моря. Ранее он сообщил, что в ночь на 1 января атаке БПЛА подверглись местный отель и кафе.

Фото: Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области

Фото: Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области

«И после этого в Киеве продолжают говорить о мире, — заявил Владимир Сальдо. — Пусть весь мир видит, какой именно "мир" они предлагают».

По словам чиновника, погибли 24 человека. Он подчеркнул, что был нанесен «удар по месту, где люди встречали Новый год».

Атака ВСУ на Херсонскую область. Главное

В Херсонской области объявлен траур 2 и 3 января.

Минздрав ранее сообщил, что в больницах находятся 13 человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в причастности западные страны. Губернатор Сальдо также заявил, что к произошедшему могут быть причастны европейские, в частности, британские спецслужбы.

