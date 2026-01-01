Сальдо показал фото с места удара БПЛА по гостинице в Хорлах
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии из поселка Хорлы на берегу Черного моря. Ранее он сообщил, что в ночь на 1 января атаке БПЛА подверглись местный отель и кафе.
«И после этого в Киеве продолжают говорить о мире, — заявил Владимир Сальдо. — Пусть весь мир видит, какой именно "мир" они предлагают».
По словам чиновника, погибли 24 человека. Он подчеркнул, что был нанесен «удар по месту, где люди встречали Новый год».
В Херсонской области объявлен траур 2 и 3 января.
Минздрав ранее сообщил, что в больницах находятся 13 человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в причастности западные страны. Губернатор Сальдо также заявил, что к произошедшему могут быть причастны европейские, в частности, британские спецслужбы.