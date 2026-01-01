ГИБДД напомнила о замене продленных национальных водительских удостоверений

1 января истекает период, в течение которого можно автоматически продлить срок действия водительских удостоверений на три года. Об этом напомнила пресс-служба ГИБДД.

Продлить действие водительских прав можно было, если сроки их действия истекали в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025-го. Повторно это сделать уже нельзя.

Для замены водительского удостоверения нужен паспорт и медицинское заключение о наличии (или отсутствии) у водителя противопоказаний к управлению транспортными средствами. Также надо оплатить госпошлину.

С 1 сентября в России повысили пошлины за получение водительских прав и регистрацию автомобиля: теперь нужно платить 4–6 тыс. руб. (вместо прежних 2–3 тыс. руб.), а за регистрацию транспортного средства с выдачей номеров — 3 тыс. руб. (ранее 2 тыс.).

Об изменениях для водителей с 2026 года — в материале «Ъ».