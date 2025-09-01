В сентябрь въезжаем по новым правилам

С 1 сентября автомобилистам нужно приготовиться к ряду нововведений, в том числе к повышению пошлин за получение водительских прав и регистрацию автомобиля. Также впервые вводится 500-рублевая пошлина за прохождение техосмотра. Одновременно с этим ужесточается наказание за отказ пропустить машину со спецсигналом: штрафы достигают 10 тыс. руб. А еще скорректированы правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

1 сентября традиционно вступает в силу сразу большое количество законов, постановлений и нормативных актов, влияющих на жизнь автомобилистов.

Первый блок изменений — это поправки к Налоговому кодексу, принятые Госдумой по инициативе правительства.

Повышается размер пошлин сразу на ряд государственных услуг.

Их суммы не менялись более десяти лет, поэтому повышение необходимо «для приведения в соответствие с экономическими реалиями», поясняли ранее в Минфине.

Так, за оформление водительских прав теперь нужно платить 4–6 тыс. руб. (вместо прежних 2–3 тыс. руб.), а за регистрацию транспортного средства с выдачей номеров — 3 тыс. руб. (ранее 2 тыс.). Получение ПТС будет стоить 1,2 тыс. руб. (вместо 800 руб.), а свидетельство о внесении изменений в конструкцию автомобиля обойдется в 3 тыс. руб. (вместо 1 тыс. руб.). Также введена новая 500-рублевая пошлина за технический осмотр. До последнего момента не было понятно, кто должен ее платить (оператор ТО или автовладелец), но накануне вступления положения в силу МВД выпустило разъяснение: это все-таки обязанность автовладельца.

Помимо этого начинают действовать изменения в КоАП — штрафы за нарушение новых ПДД, которые вступили в силу буквально месяц назад, 26 июля. Так, при приближении автомобиля со спецсигналом водителям теперь нужно перестраиваться в соседний ряд или на обочину. Запрещается двигаться в соседнем ряду со спецтранспортом на равной скорости. Назначаемый судом штраф за непропуск специального транспорта со спецсигналом повышен с 4,5–7,5 тыс. до 7,5–10 тыс. руб. Если же в качестве наказания выбрано лишение водительских прав, то минимальный срок лишения вырос с трех до шести месяцев (максимальный остался без изменений — один год). Кроме того, суды впервые начнут применять наказание за отказ пропустить машину с мигалками, но без цветографических схем на борту (на таких обычно возят чиновников): штраф — 7,5–10 тыс. руб. или лишение прав на срок 6–12 месяцев.

Спецтранспорт с 1 сентября получает также дополнительные привилегии. В новом приказе Минтранса прописано, что транспортные средства Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел не подчиняются временным ограничениям для грузовиков (которые вводятся, к примеру, в период чрезмерной жары, чтобы исключить разрушение асфальта).

Еще одно новшество — изменения правил медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения.

Если врач при тестировании выдоха водителя на алкотестере выявил чрезмерное содержание алкоголя, то обязательная повторная проверка ранее проходила «через 15–20 минут», а теперь — «через 15–25 минут».

Также с 1 сентября начинает действовать обновленный перечень противопоказаний для вождения транспортных средств (утвержден приказом Минздрава). Речь идет о различных болезнях, при которых не выдают водительские удостоверения. Многие СМИ неправильно трактовали документы и сообщали, что якобы вводятся какие-то новые противопоказания. На самом деле все прописанные в действующем приказе болезни — шизофрения, эпилепсия, умственная отсталость, слепота — и раньше были противопоказаниями для управления транспортными средствами. В новом распоряжении прописана их более детальная классификация по международной системе МКБ-10.

Иван Буранов