В Сочи в первые часы 2026 года родились двое детей

В первые часы 2026 года в Сочи родились мальчик и девочка, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Малыши появились на свет в Городском центре охраны материнства и детства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«С первым рассветом нового, 2026 года наш город встретил самое главное чудо — рождение новых жителей. Воссоединение с родными дома произойдет уже совсем скоро, новорожденные и мамы чувствуют себя хорошо. Поздравляю семьи с таким чудесным событием!» — отметил мэр.

За 2025 год в курортном городе появились на свет 5657 младенцев, включая одну тройню. На территории муниципалитета проживают свыше 8 тыс. многодетных семей.

По словам мэра, бюджет Сочи на 2026 год и период до 2028 года предусматривает сохранение всех мер социальной поддержки семей с детьми. С начала этого года размер регионального материнского капитала вырос до 167 тыс. руб. Выплата предоставляется при появлении третьего и каждого следующего ребенка.

Наталья Решетняк