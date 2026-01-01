В аэропорту Сочи задерживается 21 рейс из-за непогоды

В аэропорту Сочи из-за штормового предупреждения задерживаются 21 рейс — 15 на вылет и шесть на прилет, подсчитал ТАСС на основе данных онлайн-табло аэропорта.

Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Отправления ожидают рейсы в Екатеринбург авиакомпании «Россия», в Новосибирск авиакомпании «Сибирь», два рейса в Москву авиакомпании «Победа», два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбург и Санкт-Петербург, два рейса авиакомпании «Икар» в Нижнекамск и Тюмень, а также семь рейсов авиакомпании «Северный ветер» в Сургут, Челябинск, Чебоксары, Казань, Красноярск, Барнаул и Уфу.

На прибытие опаздывают рейсы из Москвы авиакомпании «Северный ветер», из Самары авиакомпании «Россия», из Нижнего Новгорода авиакомпании «Икар», из Екатеринбурга авиакомпании «Россия», из Антальи авиакомпании «Ираэро» и из Москвы авиакомпании «Победа». Все рейсы на прибытие должны прилететь в Сочи в течение дня.

В Сочи на протяжении нескольких дней действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, возможен подъем уровня воды в реках. Порывы ветра достигнут 22 м/с. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов, а на высокогорье прогнозируется метель с ухудшением видимости. В горах выше 500 метров над уровнем моря объявлена лавинная опасность.

Наталья Решетняк