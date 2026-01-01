В морпорту Сочи 1 января пройдут учебные стрельбы

В Сочи 1 января пройдут учебные стрельбы, сообщили власти города в официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края

Учения состоятся в морском порту дважды: в 11:50 и 17:10.

Перед началом стрельб будет объявлено предупреждение через систему речевого оповещения, уточняется в сообщении.

Жителей просят не волноваться и сохранять спокойными. В сообщении подчеркивается, что такие тренировки необходимы для обеспечения безопасности горожан.

Наталья Решетняк