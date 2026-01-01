Цены на лечение зубов в 2026 году могут вырасти в России до 100%, предупреждают стоматологи. Причины — резкое подорожание материалов и логистики, рост аренды клиник, а также повышение НДС до 22%, которое автоматически увеличит стоимость всех услуг. Доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Кубанского государственного медицинского университета Минздрава России Ольга Гуленко пояснила «Ъ-Кубань», каким образом стоматологические клиники способны смягчить рост цен, и как изменится поведение пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Гуленко

Фото: предоставлено автором Ольга Гуленко

Фото: предоставлено автором

«В 2026 году стоматологические услуги действительно подорожают. Некоторые СМИ приводят данные о росте цен на 50–100% в то время, как отраслевые эксперты говорят о диапазоне в 15–50%. На Кубани наиболее реальна цифра около 15–30%, однако в клиниках премиум-сегмента мегаполисов стоимость может вырасти на 30-50% и выше.

Причины происходящего не только в повышении НДС до 22%, но и в растущих затратах на импортные расходные материалы, аренду и зарплату персонала. Несмотря на то, что медицинские услуги по своей сути остаются освобожденными от НДС, клиники ощущают налоговое давление за счет роста МРОТ, закупочных и операционных расходов.

Основными статьями таких расходов являются оплата труда медперсонала, зуботехнических лабораторий, а также стоматологические материалы, оборудование, аренда, коммунальные услуги, зарплаты административному аппарату, связь, интернет, ПО, банки и эквайринг, маркетинг, реклама.

Однако даже в этих реалиях спрос вряд ли рухнет. Скорее, усилится конкуренция среди клиник и борьба за средний чек через пакеты услуг и рассрочки. Пациенты продолжат лечиться, но станут более осторожными в принятии решений: будут откладывать «необязательные» процедуры, выбирать недорогие решения, реже обращаясь за дополнительными услугами, часть потока уйдет в регионы, экономсегмент и лечение по ОМС.

Клиника не может полностью отменить рост цен, но способна заметно его смягчить за счет управления себестоимостью и структурой доходов, оптимизации работы персонала, работы с маркетингом и лояльностью пациентов, оптимизации налоговой и организационной модели клиники.

Таким образом, диапазон стоимости на 2026 год — это 15–30% роста цен на стоматологические услуги в среднем по стране, с более высокими темпами в сегментах имплантации, ортопедии и ортодонтии. Для потребителя это означает, что поход к стоматологу подорожает, но останется доступным большинству россиян. Бизнесу предстоит адаптироваться к новым условиям.

Небольшим клиникам важно сокращать расходы или объединять усилия в сетевых структурах, а крупным компаниям придется осторожно подходить к повышению цен, чтобы избежать оттока клиентов, чьи доходы ограничены. Итак, резкого скачка цен на 100% ожидать не стоит, однако тенденция на постепенное увеличение стоимости стоматологического обслуживания сохранится и в будущем».