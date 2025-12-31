Мэр Сочи проинформировал власти края о готовности курорта к праздничным дням

Глава Сочи Андрей Прошунин на расширенном заседании комиссии по готовности туристской инфраструктуры к зимнему сезону проинформировал коллег из краевых и федеральных ведомств о ситуации на курорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сейчас в Сочи находятся около 98 тыс. туристов. Общая загрузка средств размещения составляет 64%, горный кластер забронирован на 70%. Всего в праздничный период Сочи планируют посетить до 480 тыс. человек.

«Все службы работают в усиленном режиме. Наша ключевая задача — обеспечить безопасную и комфортную встречу Нового года для каждого гостя и жителя, несмотря на сложные погодные условия. Четко выстроена координация между всеми структурами — от дорожных и коммунальных служб до правоохранителей и медиков — в формате городского зимнего оперативного штаба»,— доложил Андрей Прошунин в ходе заседания комиссии.

Он также отметил, что в городе организован круглосуточный мониторинг объектов по четырем направлениям: курортная, потребительская, транспортная и коммунальная сферы. На предмет антитеррористической защищенности проверяются гостиницы и отели горного кластера. Их персонал проинструктирован о действиях при возможных угрозах. Приняты меры для недопущения сбоев в вывозе мусора. Прорабатывается возможность продления нахождения туристов в отелях, если рейсы будут задерживаться из-за введения режима «Ковер». В городе проходят ежедневные рейды по пресечению несанкционированной продажи пиротехники.

Въезд в горный кластер на летней резине запрещен, на трассе Адлер — Красная Поляна установлены дополнительные знаки, работают стационарные посты ГИБДД и эвакуаторы.

Михаил Волкодав