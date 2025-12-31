В Туапсе оперативные службы ликвидируют последствия атаки беспилотников

В Туапсе оперативные службы ликвидируют последствия атаки ночной атаки БПЛА, муниципальные комиссии оценивают ущерб. Об этом сообщил глава глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Фото: глава Туапсе Сергей Бойку

На улице Маяковского уже восстановлена поврежденная газовая труба, на улице Рабфаковской продолжается ремонт сетей теплоснабжения, завершается сварка газовой трубы. Газоснабжение скоро будет запущено. На пострадавшие от атаки морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и Туапсинский гидрометеорологический техникум будут направлены муниципальные комиссии для оценки ущерба. Там повреждено остекление, а в нескольких местах - кровля.

Сейчас муниципальные комиссии обходят поврежденные дома и квартиры.

Сам Сергей Бойко сообщил, что объезжает город, проверяя обстановку в северных поселениях. Из-за снегопада там произошли аварии на электросетях.

Утром в среду 31 декабря оперштаб края сообщил, что в результате атаки беспилотников в ночь на среду в Туапсе пострадали нефтеперерабатывающий завод, портовый причал, повреждены четыре жилых дома, два человека пострадали.