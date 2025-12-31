Таиланд передал Камбодже 18 военнопленных

Таиланд передал Камбодже 18 камбоджийских военнослужащих, взятых в плен в ходе обострения пограничного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба МИД Таиланда.

Министерство заверило, что с попавшими в плен солдатами обращались «в соответствии с международным гуманитарным правом». Передача военных прошла в присутствии группы наблюдателей стран АСЕАН и Международного Красного Креста.

«Репатриация 18 камбоджийских военных была предпринята в знак доброй воли и укрепления доверия, а также в соответствии с международными гуманитарными принципами. Таиланд надеется, что Камбоджа ответит конкретными действиями для содействия устойчивому миру между двумя странами»,— добавил в МИДе.

В конце октября премьер-министры Таиланда и Камбоджи в присутствии президента США подписали мирный договор. 8 декабря бои на границе двух стран возобновились. 27 декабря Таиланд и Камбоджа подписали заявление о 72-часовом перемирии. Оно предполагало возвращение военнопленных, если режим прекращения огня не будет нарушен.

Подробности — в материале «Ъ».