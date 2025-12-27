Таиланд и Камбоджа подписали заявление о 72-часовом перемирии

Таиланд и Камбоджа подписали совместное заявление, которое предусматривает введение режима прекращения огня на 72 часа, начиная с 12:00 по местному времени 27 декабря (8:00 мск). Таиланд также обязался освободить 18 камбоджийских солдат, находящихся в плену.

В заявлении указано, что Таиланд и Камбоджа подтверждают свою приверженность достижению «мира, стабильности и безопасности для людей, живущих вдоль камбоджийско-таиландской границы». Текст документа опубликовал в соцсети X пресс-секретарь министерства обороны Камбоджи Мали Сочита.

Заявление подписали министры обороны Таиланда и Камбоджи. В качестве наблюдателей присутствовали представители Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Встреча прошла в Куала-Лумпуре.

В конце октября премьер-министры двух стран в присутствии президента США подписали мирный договор. 8 декабря бои на границе Таиланда и Камбоджи возобновились.