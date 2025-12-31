Майкоп засыпан снегом, движение городского транспорта приостановлено

Оперативные службы Майкопа занимаются расчисткой города от снега, на помощь им привлечена техника городских предприятий и организаций. Местами непогода оставила жителей без света, движение городского транспорта временно приостановлено. Об этом сообщает мэр адыгейской столицы Геннадий Митрофанов.

Фото: пресс-служба администрации Майкопа Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе введен усиленный режим работы коммунальных служб из-за сильного снегопада. Движение городских автобусов и троллейбусов временно приостановлено до особого распоряжения. Решение о возобновлении их работы будет принято по мере расчистки маршрутов и улучшения дорожной обстановки.

«Силы всех коммунальных служб сконцентрированы на главной задаче — как можно быстрее привести в порядок магистральные улицы, чтобы обеспечить движение общественного транспорта и бесперебойную работу важных учреждений. С ночи на улицах города работает десятки единиц спецтехники, привлечена дополнительная техника организаций и предприятий Майкопа. Мы делаем все, чтобы восстановить привычный ритм жизни города»,— написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Глава города просит автомобилистов до нормализации ситуации не использовать личный транспорт, не оставлять машины на проезжей части, убирать их с обочин и из парковочных карманов. Это позволит технике работать быстрее и эффективнее.

В некоторых населенных пунктах и в микрорайонах республиканской столицы фиксируются факты отключения электроэнергии. Ремонтные бригады «Россетей» и «Майкопской ТЭЦ» сейчас работают над восстановлением энергоснабжения.

Михаил Волкодав