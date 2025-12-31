Коммунальщики Сочи устраняют последствия непогоды

Оперативные службы Сочи ведут расчистку дорог от снега и восстанавливают электроснабжение после отключений света из-за непогоды. Об этом сообщает мэрия города-курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ввиду непогоды специалисты круглосуточно занимаются расчисткой дорог от снега, ведут противогололедную обработку трасс.

В горном кластере за минувшие сутки использовано более 3550 т песчано-гравийной смеси, задействовано 66 единиц спецтехники и 60 рабочих. Всего в эти дни в Сочи работают более 360 дорожников и свыше 220 единиц спецтехники. Въезд в горный кластер на авто, не оборудованных зимней резиной, ограничен. Работают эвакуаторы.

Из-за налипания снега на электропровода ночью в отдельных населенных пунктах и на улицах имели место точечные отключения света. Энергетики заняты восстановлением электроснабжения некоторых объектов в Лазаревском районе. Также они перезапитывают потребителей и восстанавливают пострадавшие энергообъекты. Все социально значимые учреждения запитаны передвижными дизельными генераторами.

31 декабря в городе ожидаются дождь и мокрый снег, усиление ветра и шторм на море до 6 баллов. В горах на отметке выше 500 м над уровнем моря лавиноопасно. По данным метеорологов, непогода сохранится в Сочи до 1 января.

Андрей Петров