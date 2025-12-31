Службы Сочи после снежной ночи чистят дороги и восстанавливают электроснабжение

Коммунальные службы Сочи после снежной ночи ведут расчистку дорог и восстанавливают электроснабжение. Об этом сообщает мэрия города-курорта.

Расчистка дорог от снега и их противогололедная обработка ведется в Сочи круглосуточно. В горном кластере за сутки использовано более 3550 т песчано-гравийной смеси, задействовано 66 единиц спецтехники федеральных, краевых и городских дорожных служб и 60 рабочих. В целом в Сочи в эти дни работают более 360 дорожников и свыше 220 единиц спецтехники. Въезд в горный кластер на машинах, не «переобутых» в зимнюю резину, ограничен. Исполнение этого требования обеспечивают эвакуаторы.

Из-за непогоды и налипания снега на провода в ночь на среду в городе фиксировались точечные отключения света в отдельных населенных пунктах и на улицах. Сейчас энергетики восстанавливают электроснабжение некоторых объектов в Лазаревском районе, выявляют места повреждений, перезапитывают потребителей и восстанавливают пострадавшие энергообъекты. Уточняется, что все социально значимые учреждения обеспечены передвижными дизельными генераторами.

В среду в Сочи ожидаются дождь и мокрый снег, усиление ветра и шторм на море до 6 баллов. В горах выше 500 м над уровнем моря лавиноопасно. Ожидается, что непогода сохранится в Сочи до 1 января.

Михаил Волкодав