Ночью в небе над Кубанью были уничтожены 5 беспилотников

В ночь на среду в небе над Кубанью были уничтожены пять, а над акваторией Черного моря 56 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В течение минувшей ночи в период с 23:00 мск 30 декабря до 8:00 мск 31 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в Telegram-канале ведомства. Из них 56 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, 9 БПЛА — над территорией Брянской области, 8 БПЛА — над территорией Липецкой области, 8 БПЛА — над территорией Крыма, 5 БПЛА — над территорией Краснодарского края.

Михаил Волкодав