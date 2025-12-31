«Это достояние всей страны, к которому необходимо относиться бережно»

Комитет Госдумы по экологии рекомендовал к рассмотрению в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий менять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Документ открывает возможности для строительства на заповедных землях железных дорог, автомагистралей, атомных электростанций и других объектов. Решения о выделении участков из состава ООПТ будет принимать специальная комиссия. Поправки создают опасность смещения приоритетов с защиты природы на коммерческое использование заповедных земель, считает руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко.

«В настоящее время в Краснодарском крае насчитывается около 500 ОППТ регионального значения. Для меня внесение этих изменений в закон — как «ящик Пандоры», открываемый на федеральном уровне. Полагаю, что далее все это перейдет и на региональный уровень. Законопроект предусматривает возможность исключения из состава любых категорий ООПТ земельных участков в целях реализации на них проектов хозяйственной деятельности, а также реализации таких проектов на любых ООПТ.

Те территории, которые ранее были просто неприкасаемые, теперь могут быть подвергнуты полному уничтожению, несмотря на их природоохранную ценность.

Первый звоночек был во время подготовки к Олимпиаде, далее — биосферный полигон на территории Кавказского биосферного заповедника, отведенный под новый экокурорт Лагонаки, Новая Анапа. Сама система ООПТ в стране формировалась более 100 лет и является одним из ключевых и прорывных достижений страны в области охраны природы.

По сути, ранее все решения об изъятии территорий ранее принимались на очень высоком уровне президентом или правительством. Теперь в состав «комиссий» могут войти даже лица, заинтересованные в изменении границ ООПТ.

Еще одной мерой, прописанной в законопроекте, является компенсационный сбор, который должно уплатить лицо, заинтересованное в размещении объектов на ООПТ, либо исключении из них участков для этих целей.

В сложной экономической ситуации практически для всех регионов страны это создает предпосылки, когда те органы, в ведении которых находится охрана ООПТ вплоть до региона, будут заинтересованы в получении этих средств.

Я думаю, что все природоохранники, экологи, работники сохранения заповедной системы просто в шоке от этих поправок в закон, которые просто дезавуируют всю их работу. Это достояние всей страны, к которому необходимо относиться очень бережно, и принятие этих поправок нельзя допускать».