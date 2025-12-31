Долг тушенкой красен

Краснодарская исправительная колония ИК-9 требует с компании «Крым Консерв Сервис» 480 тыс. руб. за неоплаченные услуги по производству консервов, а фирма подала встречный иск на 5,7 млн руб. из-за брака продукции. Спор возник из-за того, что консервный завод производил оплату частями, и не успел вовремя и полностью оплатить работы. При этом колония поставила заказчику испорченную продукцию — консервы признаны несъедобными. АС Краснодарского края удовлетворил иск ИК, взыскав с предприятия 476 тыс. руб., во встречном иске было отказано. Эксперты поясняют, что решающее значение имела переквалификация судом отношений сторон с договора возмездного оказания услуг на договор подряда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Окружной Северо-Кавказский суд рассмотрит спор между краснодарской исполнительной колонией и крымский консервным предприятием. Как следует из материалов дела, ФКУ ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю подала иск к ООО «Крым Консерв Сервис» о взыскании задолженности за изготовление консервированной продукции и замену этикеток на банках.

Согласно судебным документам, между колонией и заводом были заключены несколько договоров по оказанию услуг по производству консервированной продукции, а также договор по замене этикеток на банках.

С февраля по май 2022 года колония произвела для компании товаров, а именно мясной тушенки, на 1,16 млн руб. Дополнительно по трем договорам были оказаны услуги на общую сумму около 484 тысяч руб. по наклейке этикеток на банки. До настоящего времени оплата за товар в полном объеме не произведена, что и привело к обращению в суд.

В ответ «Крым Консерв Сервис» подала встречный иск на 5,7 млн руб., обвинив колонию в поставке бракованной продукции. По договору от октября 2021 года учреждение должно было изготовить мясные консервы «Говядина рубленая» по 325 граммов из сырья и расходных материалов заказчика. Произведенные консервы компания реализовала ООО «МИТ», которое в свою очередь поставило их по госконтракту в ФКУ СКОУМТС МВД России.

Однако экспертиза выявила серьезные нарушения качества.

Согласно заключению экспертов, консервы не соответствовали ГОСТ 34177-2017 по герметичности упаковки. Продукция оказалась бомбажной, с признаками коррозии и микробиологической порчи. От негерметично закрытых банок исходил запах испорченного продукта. Также на банках обнаружены следы подтеков, загрязнения, вздутие крышек, деформации корпуса, деформации другие, трещины и сколы, дефекты продольного и закаточных швов и прочие отклонения от норм.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», «Крым Консерв Сервис» зарегистрировано в 2014 году в Симферополе. Бенефициар — Сервер Мельбуриев. Основной вид деятельности предприятия — переработка и консервирование мяса. В 2024 году чистая прибыль предприятия составила 656 тыс. руб.

Забракованную партию вернули «Крым Консерв Сервис». Компания была вынуждена самостоятельно закупить материалы и организовать производство новой партии консервов через ту же колонию, чтобы избежать штрафных санкций.

Фирма требует возмещения убытков, связанных с повторным изготовлением продукции, ссылаясь на ненадлежащее исполнение договора со стороны исправительного учреждения, однако суд первой инстанции вынес решение в пользу ИК, в том числе, в части встречного иска. Апелляция оставила решение в силе, при этом переквалифицировав отношений сторон с договора возмездного оказания услуг на договор подряда. Кассационный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит спор 12 февраля.

По словам генерального директора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, обе судебные инстанции отталкивались в первую очередь от подписанных обе ими сторонами спора актов приемки оказанных услуг без каких-либо претензий по объему, качеству и срокам.

«Суды придали этому обстоятельству решающее значение. Так, согласно основным пунктам заключенных договоров, заказчик был обязан осмотреть и принять результат услуг, а в случае обнаружения недостатков немедленно заявить об этом исполнителю. «Крым Консерв Сервис» подписало акты без замечаний, что в соответствии с принципами договорного права означает согласие с качеством выполненных работ», — поясняет юрист.

Также, по ее словам, важнейшим моментом стала квалификация правоотношений сторон. «Изначально суд первой инстанции ошибочно отнес спорные договоры к договорам возмездного оказания услуг, однако апелляция верно переквалифицировала их как договор подряда из давальческого сырья, поскольку заказчик предоставлял сырье и упаковочную тару. Эта переквалификация имела существенное значение для применения норм о приемке результата работ и последствиях такой приемки», — говорит Анна Барабаш.

Юрист считает, что перспективы обжалования в кассации здесь минимальны, поскольку кассация проверяет правильность применения норм материального и процессуального права, она не переоценивает доказательства и не устанавливает новые факты. Здесь же обе инстанции последовательно и логично применили нормы материального права о договоре подряда, о приемке результата работ и о бремени доказывания при взыскании убытков.

Елена Турбина