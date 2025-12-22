США разбираются с теневым флотом Венесуэлы

США в минувшие выходные утроили свои усилия по морской блокаде Венесуэлы. За два дня американские военные задержали нефтяной танкер и начали преследование еще одного — притом что только одно из судов находилось под санкциями Штатов. Эти действия уже начали сказываться на нефтяном экспорте страны. В случае переполнения хранилищ власти Венесуэлы могут быть вынуждены законсервировать часть инфраструктуры. Под ударом оказался и Иран: Тегеран и Каракас совместно используют танкеры так называемого теневого флота для перевозки нефти в обход американских санкций.

Военный вертолет США над танкером Centuries, задержанным американскими ВМС

Фото: DHS / Handout / Reuters

Фото: DHS / Handout / Reuters

Первое сообщение о захвате танкера, следующего из Венесуэлы, появилось в субботу, 20 декабря. Речь шла о судне Centuries, которое под флагом Панамы перевозило 1,8 млн баррелей венесуэльской сырой нефти для последующей переработки в Китае. На следующий день появились сообщения о перехвате танкера Bella 1. При этом пока неизвестно, поднялись ли американские военные на его борт: экипаж отказался подчиниться требованиям и начал совершать опасные маневры, пытаясь уйти от преследования.

Эти события стали резкой эскалацией морской блокады Венесуэлы, инициированной президентом США Дональдом Трампом 16 декабря.

До этого Вашингтон уже захватил один танкер, находившийся под санкциями США с 2022 года. Судно Skipper было ассоциировано с иранским теневым флотом, контролируемым Корпусом стражей исламской революции и «Хезболлой», и перевозило от 1,1 млн до 1,6 млн баррелей венесуэльской нефти сорта Merey. Танкер был направлен в район Хьюстона для разгрузки и конфискации нефти.

Судьба других судов пока остается неясной. При этом Вашингтон уже столкнулся с критикой: захват танкеров фактически расценивается как враждебное действие в отношении другого государства и в теории может быть квалифицирован как акт войны. В США от такой трактовки пока отказываются, хотя и не исключают дальнейшей эскалации с целью усилить давление на правительство Николаса Мадуро и добиться его отставки.

Особые вопросы вызвало задержание танкера Centuries: в отличие от двух других судов он не находился в санкционных списках США.

Однако официальный представитель Белого дома Анна Келли заявила, что Вашингтон имел право на такие действия, поскольку танкер шел под ложным флагом и являлся частью теневого флота, перевозящего санкционную венесуэльскую нефть. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в свою очередь, указала, что Штаты продолжат пресекать «незаконные перемещения» нефти Каракаса, фактически обозначив намерение перекрыть основные каналы ее экспорта.

В Каракасе такие действия назвали «актом пиратства и воровством» и заявили о намерении обратиться в ООН в связи с нарушением США международного права. Власти Венесуэлы вновь повторили тезис о стремлении Вашингтона получить доступ к крупнейшим в мире запасам нефти. В Китае также выступили против американских действий, указав, что Венесуэла имеет право развивать отношения с другими государствами. Представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин выступает против «односторонних и незаконных» санкций.

Пока единственным практическим шагом, предпринятым Венесуэлой для защиты экспорта, остается сопровождение танкеров силами ВМС. Однако баланс сил на море складывается не в пользу Каракаса — как по масштабам присутствия, так и по уровню оснащенности. Захват, предположительно, трех танкеров сам по себе не критичен для общего объема венесуэльского экспорта, однако этого оказалось достаточно, чтобы посеять панику среди операторов теневого флота и внутри правительства страны.

Так, аналитический сервис TankerTrackers.com 21 декабря сообщил, что у берегов Венесуэлы простаивают 75 танкеров, опасающихся выходить в море из-за риска перехвата американскими силами. Из них 38 находятся под санкциями США, остальные входят в теневой флот, занимающийся нелегальными перевозками. Эти данные подтвердила и The Wall Street Journal, отметив, что до 70% экспорта венесуэльской нефти осуществлялось именно такими судами. Агентство Bloomberg ранее сообщало как минимум о трех случаях, когда танкеры отказывались заходить в венесуэльские порты и меняли курс.

В результате за последние дни экспорт венесуэльской нефти сократился на 76% — с 1,08 млн баррелей в сутки до 258 тыс. баррелей.

При этом, по заявлениям властей страны, добыча остается на уровне около 1,2 млн баррелей в сутки. Такой разрыв между добычей и экспортом может привести к переполнению нефтехранилищ и их вынужденной консервации. Потеря нефтяных доходов для Каракаса, живущего в условиях жесткой экономии, может оказаться критической.

От действий США страдает не только Венесуэла, но и Иран. Две страны на протяжении последних лет использовали теневой флот для продажи нефти в третьи государства в обход санкций. Тегеран поставлял конденсат, необходимый для разбавления тяжелой венесуэльской нефти, а Каракас реализовывал иранскую нефть под видом венесуэльской. Неудивительно, что два из трех задержанных танкеров оказались связаны с Ираном. Эту связку хорошо понимают и в Вашингтоне: 19 декабря США ввели санкции против еще 29 танкеров иранского теневого флота. Таким образом, практический эффект действий США, формально нацеленных на Каракас, фактически уже вышел за рамки венесуэльского направления.

Вероника Вишнякова