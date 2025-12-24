Reuters: США не отказываются от попыток захватить танкер Bella 1

Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, после чего, возможно, снова попытается захватить нефтяной танкер Bella 1. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По информации агентства, команда танкера отказывается пустить на борт американских военных. Это означает, что захватом судна может заняться «группа реагирования на угрозы морской безопасности», сотрудники которой могут подниматься на борт судов, в том числе спускаясь с вертолетов по канатам.

Где именно сейчас находятся Bella 1 и преследующие судно американские силы, не уточняется.

Погоня за танкером продолжается с 21 декабря. Эта ситуация «подчеркивает несоответствие между желанием администрации Трампа захватить находящиеся под санкциями нефтяные танкеры вблизи Венесуэлы и ограниченными ресурсами Береговой охраны», пишет Reuters. Не исключено, что в итоге власти США могут решить не конфисковывать судно.

США в прошлые выходные утроили свои усилия по морской блокаде Венесуэлы. За два дня американские военные задержали нефтяной танкер Centuries и начали преследование Bella 1. Эти действия уже начали сказываться на нефтяном экспорте страны. В случае переполнения хранилищ власти Венесуэлы могут быть вынуждены законсервировать часть инфраструктуры.

Подробности — в материале «Ъ» «США разбираются с теневым флотом Венесуэлы».