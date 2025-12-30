Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В минтруде Кубани опровергли фейк о выплатах от Роструда

В социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о якобы возможности получить дополнительную выплату от Федеральной службы по труду и занятости при оформлении бесплатной карты «Мир». Эта информация не соответствует действительности, предупреждают в пресс-службе министерства труда Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве напомнили, что все официальные уведомления поступают исключительно через личный кабинет на портале «Госуслуги», и призвали граждан ориентироваться только на проверенные источники и с осторожностью относиться к подобным рассылкам.

Вячеслав Рыжков

