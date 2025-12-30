В Ростовской области отменили введенный из-за заморозков режим ЧС

В Ростовской области отменили введенный для аграриев режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба донского правительства.

Режим был объявлен в мае 2025 года из-за заморозков в 43 районах области. В июне ввели аналогичный режим из-за почвенной засухи в 28 районах.

Решение об отмене принято по результатам заседания областной комиссии по ЧС и пожарной безопасности. Причиной стало устранение негативного воздействия засухи на посевы озимой пшеницы, что подтвердил Росгидромет.

С начала года аграриям выдали около 32 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов — в 1,5 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. По поручению президента России область дополнительно получила 241 млн руб. на субсидирование льготных краткосрочных кредитов для осенних полевых работ. Наиболее пострадавшие хозяйства могут продлить льготные кредиты на срок до года. На сегодня заключены соглашения о продлении на 258,4 млн руб., всего планируется реструктуризировать кредиты на сумму свыше 700 млн руб.

Кроме того, общий объем государственной поддержки в агростраховании превысил 330 млн руб., что позволило обеспечить страховой защитой почти четверть всех посевных площадей региона. Страховые компании уже осуществили выплаты на сумму более 300 млн руб. и еще около 80 млн руб. по договорам без государственной субсидии.

Константин Соловьев