На аварийном перекрестке в Новочеркасске установили светофор за 7 млн рублей
В Новочеркасске на одном из самых оживленных и аварийно-опасных перекрестках установили светофор стоимостью 7,1 млн руб. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Павла Исакова
Светофор установили на перекрестке улиц Сарматской и Ященко.
«Теперь установленный светофор не только поможет распределить транспортные потоки, но и обеспечит безопасность пешеходов», — написал чиновник.