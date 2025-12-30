Двое белгородцев погибли в результате атаки дрона на автомобиль

В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль от полученных ранений на месте скончались два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале и выразил соболезнования их близким.

Накануне сообщалось, что в Белгороде открыли мемориал в память обо всех мирных жителях, погибших в результате обстрелов региона со стороны ВСУ. Его решили установить после масштабной атаки на облцентр 30 декабря 2023 года на месте трагедии — у кинотеатра «Победа».

Сегодня днем в регионе от атак ВСУ погиб один человек и четверо были ранены. За прошедшие сутки в Белгородской области при атаках 54 БПЛА пострадали четыре человека.

Егор Якимов