Четыре человека пострадали при атаках 54 БПЛА в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 54 беспилотников. В результате пострадали четыре человека, также в больницу обратился мирный житель, попавший под удар дрона 28 декабря. Разрушения получили три частных дома и 15 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском округе из-за удара БПЛА по автомобилю были ранены две мирные жительницы. После обследования у одной из них исключили диагноз, вторая продолжает лечение амбулаторно. Машина повреждена. Всего по муниципалитету выпустили три беспилотника.

Еще две мирные жительницы пострадали при атаке дрона на легковой автомобиль в селе Замостье Грайворонского округа. Медики отпустили их лечиться дома. Машина нуждается в ремонте. В Грайворонскую ЦРБ также обратился пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль в Грайвороне 28 декабря. Его тоже отправили на амбулаторное лечение. За сутки округ подвергся ударам девяти беспилотников. Всего в муниципалитете повреждены семь машин и два частных дома.

Накануне при обстрелах Белгородской области пострадали два мирных жителя. Повреждения получили семь частных домов и девять автомобилей.

Алина Морозова