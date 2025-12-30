Один человек погиб и еще четверо ранены в Белгородской области от атак ВСУ

В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб и четверо были ранены. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков

В Волоконовском округе дрон ударил по автомобилю на участке дороги Грушевка — Пятницкое. Из-за этого один человек погиб, еще один был ранен. Пострадавшего, находящегося в машине, доставили в местную ЦРБ бойцы «Орлана». У него диагностировали баротравму, а также множественные слепые осколочные ранения спины и плеча. Пациенту оказывается необходимая медпомощь. Автомобиль сгорел.

В селе Бессоновка Белгородского округа беспилотник также атаковал автомобиль. Пострадавшего со слепыми осколочными ранениями лица и бедра доставили в Тимуровскую райбольницу, где он получил необходимую помощь. Для дальнейшего лечения пациента перевезут в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

В Шебекинском округе от удара дрона по автомобилю в селе Вознесеновка пострадал мирный житель. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением плеча. Автомобиль посечен осколками. Еще один человек получил множественные осколочные ранения лица, руки и голени при атаке дрона на трактор в селе Белянка того же муниципалитета. Его доставляют в областную клиническую больницу. Техника повреждена.

За прошедшие сутки в Белгородской области при атаках 54 БПЛА пострадали четыре человека.

Кабира Гасанова