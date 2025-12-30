Турецкие танцы, «Любэ», Евгений Чебатков и хоккейные матчи

На длинных новогодних каникулах жители и гости Сочи смогут поностальгировать под песни группы «Любэ» или посмеяться на концерте Евгения Чебаткова. А еще — сходить на различные постановки, кинопремьеры или хоккейные матчи. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

31 декабря в 19:00 в концертном центре «Сириус» состоится турецкое танцевальное шоу «Огни Анатолии». Представление включает в себя самый быстрый танец, который вошел в Книгу рекордов Гиннеса. «Драматические массовые сцены, яркие костюмы, в течение программы меняющиеся каждые несколько минут, игра света и спецэффекты погружают публику Fire of Anatolia в динамичную музыкальную феерию древних легенд Востока»,— сказано в описании. Руководитель проекта — Мустафа Эрдоган.

Стоимость билета — от 3650 руб. (6+)

2 января в 19:00 в Летнем театре парка имени Фрунзе состоится новогодний концерт певца Сергея Пенкина. «Специально для нового шоу создается современная красочная сценография. Видеоконтент позволит зрителям вспомнить разные периоды жизни и творчества артиста. Сергей Пенкин порадует поклонников разнообразием своего репертуара»,— говорится в аннотации.

Стоимость билета — от 4000 руб. (12+)

3 января в 19:00 в концертном центре «Сириус» музыканты Страдивари-ансамбля Мариинского театра представят программу Best of Piazzolla, в которую включены композиции родоначальника стиля «танго нуэво» Астора Пьяццоллы. Дирижер — Лоренц Настурика-Гершовичи.

Стоимость билета — от 1750 руб. (6+)

5 января в 20:00 на концертной площадке Red Arena выступит Мари Краймбрери, автор и исполнитель хитов «Океан», «Мне так повезло», «Иначе все это зря», «Нравится жить», «Пряталась в ванной», «Случилась осень».

Стоимость билета — от 2500 руб. (12+)

6 января в 19:00 в концертном зале «Роза Холл» пройдет концерт шансонье Михаила Шуфутинского. Прозвучат такие хиты как «Третье сентября», «Еврейский портной», «Наколочка», «Марджанджи», «Соло», «Сгорая плачут свечи» и многие другие.

Стоимость билета — от 4000 руб. (12+)

6 января в 19:00 на концертной площадке Red Arena состоится концерт группы «Любэ», которая выступает на сцене 35 лет и считается одним из главных патриотических коллективов страны.

Стоимость билета — от 2900 руб. (6+)

7 января в 18:00 и 21:30 в казино на территории курорта «Красная Поляна» состоится концерт Lumisfera «Золотой век Голливуда». Шоу пройдет при трех тысячах горящих свечей. «Здесь рядом звучат Синатра и Лана Дель Рей, Мадонна и Мэрилин Монро, мелодии из фильмов “Убить Билла”, “Великий Гэтсби” и оскароносная песня Skyfall Адель из фильма о Джеймсе Бонде»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 5000 руб. (18+)

Какие спектакли посетить

7 января в 16:00 в Летнем театре парка имени Фрунзе покажут балет «Щелкунчик». Театр-постановщик — Московский областной государственный театр «Русский Балет». Хореограф — Вячеслав Гордеев.

Стоимость билета — от 1400 руб. (0+)

7 и 8 января в 19:00 в концертном зале «Роза Холл» и Зимнем театре состоится музыкальный спектакль-шоу Данилы Козловского Frank. «Это личная история, рассказанная и спетая от первого лица: детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни и ироничный взгляд на себя — все это музыкальный стендап Frank»,— сказано в описании. Режиссер — Савва Савельев.

Стоимость билета — от 10000 руб. (18+)

7 января в 20:00 в Зимнем театре покажут спектакль «Соперницы» (комедия). В ролях: Наталья Щукина и Елена Яковлева. «Действие спектакля происходит параллельно в двух мирах: мир реальный и съемочный павильон. Кинотриллер, съемки которого идут в присутствии зрителей, причудливо переплетается с существованием в жизни. И не всегда этот переход четко обозначен»,— сказано в аннотации. Режиссер — Владимир Панков.

Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)

9 января в 19:00 в Зимнем театре пройдет рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» Санкт-петербургского театра «Рок-опера». Режиссеры — Владимир Подгородинский и Геннадий Абрамов.

Стоимость билета — от 2000 руб. (12+)

9 и 10 января в Зимнем театре покажут балет «Щелкунчик». Театр-постановщик — «Санкт-Петербургский балет».

Стоимость билета — от 2000 руб. (6+)

10 января в 19:00 в Зимнем театре покажут балет «Лебединое озеро». Спектакль пройдет в сопровождении симфонического оркестра. Театр-постановщик — «Санкт-Петербургский балет».

Стоимость билета — от 2000 руб. (6+)

Что смотреть в кино

С 1 по 11 января в «Юбилейном» и «Кино Море Молл» будет идти премьера фильма «Чебурашка 2» (семейный, комедия, фэнтези). Сюжет: уже год, как Чебурашка живет у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия: Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Их приглашают на роскошный день рождения Сони, где ушастик случайно портит праздник. В надежде избежать очередной ссоры Чебурашка вместе с Соней и Гришей тайно сбегают в горы, где их ждут невероятные пейзажи и захватывающие, но опасные приключения. Обнаружив пропажу, взрослые объединяются, чтобы вернуть детей домой. Им будет нужно исправить ситуацию и научиться прислушиваться друг к другу». Режиссер — Дмитрий Дьяченко.

Стоимость билета — от 400 руб. (6+)

В «Юбилейном» и «Кино Море Молл» покажут еще одну кинопремьеру — «Буратино» (семейный). «Однажды к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного — сына. Желание уже почти исполнилось, но полено оживает, из него появляется умный, веселый и деревянный мальчик. Папа Карло очень любит сына, но Буратино постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать папе: он хороший и настоящий сын»,— сказано в описании. Режиссер — Игорь Волошин.

Стоимость билета — от 400 руб. (6+)

Куда сходить еще

31 декабря в отеле Mantera Supreme состоится праздничный банкет, на котором можно встретить Новый год. На мероприятии выступят Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Гостей ждет развлекательная программа с ведущим Иваном Половинкиным и кавер-группой из Санкт-Петербурга Flr Band, а также поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Стоимость участия в мероприятии: для взрослого — от 150000 руб., для ребенка (от 5 до 12 лет включительно) — от 75000 руб.

С 31 декабря по 5 января во дворце спорта «Айсберг» будет проходить ледовое шоу Татьяны Навки — «Щелкунчик». В главных ролях выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира. Театр-постановщик — Navka Show.

Стоимость билета — от 2500 руб. (0+)

С 31 декабря по 11 января Сочинский цирк представит шоу «Цирк в гостях у сказки». «С первых мгновений зрители программы переносятся в сказку, в которой Дед Мороз и Снегурочка, путешествуя по миру и принося праздник в каждый уголок планеты, попадают на родину Снегурочки, где коварная колдунья Аида похищает волшебный посох Деда Мороза и хочет лишить детей Нового года, прячась в книгах русских писателей. Вместе со Снегурочкой и ее помощником зрители отправляются на поиски посоха по страницам произведений русских классиков. На своем пути они встретят сообразительного шимпанзе, ловких лемуров, дикобразов, ламу, ярких попугаев ара и величественных лошадей»,— говорится в описании.

Стоимость билета — от 800 руб. (0+)

3 января в 17:00 во дворце спорта «Большой» пройдет хоккейный матч «Сочи — Нефтехимик».

Стоимость билета — от 800 руб. (0+)

5 и 7 января во дворце спорта «Большой» на льду встретятся хоккейные команды «Сочи» и «Динамо М».

Стоимость билета — от 800 руб. (0+)

8 января в 20:00 на концертной площадке Red Arena выступит комик Евгений Чебатков. Он представит новую программу «На других берегах», которая посвящена «жизненной адаптации и поиску себя в новых реалиях».

Стоимость билета — от 2100 руб. (16+)

9 января в 17:00 во дворце спорта «Большой» пройдет хоккейный матч «Сочи — Лада».

Стоимость билета — от 800 руб. (0+)

