С начала года на Кубань было совершено 9 млн туристических поездок

Краснодарский край занял второе место в России по числу туристических поездок за 11 месяцев 2025 года, приняв 9 млн туристов, сообщили в правительстве РФ. Лидером осталась Москва с 11,3 млн поездок, на третьем месте — Санкт-Петербург с 6,5 млн.

В десятку регионов с наибольшим турпотоком вошли также Московская область (5,2 млн), Татарстан (2,6 млн), Крым (2,4 млн), Свердловская область (2 млн), Ставропольский край и Тюменская область (по 1,7 млн), Ростовская область (1,6 млн). Наибольшие темпы роста продемонстрировали Карачаево-Черкесская республика (+135%), Адыгея (+67%), Чукотский автономный округ (+52%), Тверская область (+50%) и Еврейская автономная область (+38%).

По данным Росстата, за январь—ноябрь 2025 года в России совершено 82,9 млн туристических поездок, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что рост турпотока обеспечивают меры национального проекта «Туризм и гостеприимство», что приближает страну к цели увеличить долю туризма в ВВП до 5% и число турпоездок до 140 млн к 2030 году.

Вячеслав Рыжков