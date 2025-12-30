В Сочи 31 декабря изменят расписание пригородного поезда Сочи—Имеретинский

ОАО «РЖД» по техническим причинам внесло изменения в расписание движения пригородного поезда №6111 сообщением Сочи — Имеретинский курорт. Корректировки будут действовать 31 декабря 2025 года, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта в своем Telegram-канале.

Согласно обновленному графику, отправление со станции Сочи запланировано на 19:08, что на восемь минут позже ранее установленного времени. На станции Мацеста поезд проследует с 19:19 до 19:20, на станции Хоста — с 19:29 до 19:30. Остановка на платформе Известия предусмотрена с 19:35:30 до 19:36. В Адлере поезд будет находиться с 19:42 до 19:47. На станции Научный Парк остановка запланирована с 19:55 до 19:56. Прибытие на станцию Имеретинский курорт ожидается в 20:00, с отклонением от графика на десять минут.

Ранее департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи сообщал о корректировке режима работы общественного транспорта в период новогодних и рождественских праздников. Изменения направлены на обеспечение транспортной доступности в дни массовых мероприятий и праздничных богослужений.

В ночь с 31 декабря на 1 января ряд городских маршрутов будет работать в продленном режиме — до 23:00–00:00. В их числе автобусы №30, 38, 48, 83, 87н, 92 и 95, а также пригородные маршруты №550, 556 и 560. С начала декабря на улицах курорта курсируют брендированные новогодние автобусы, а с 29 декабря на маршрутах №105э и 2М запущены празднично оформленные «автобусы желаний».

В ночь на 7 января, в период проведения рождественских богослужений, маршруты №30, 38, 43, 92, 95, 556 и 560 будут работать до 03:00. На 1 и 2 января на большинстве городских и пригородных направлений, за исключением маршрутов горного кластера, будет действовать расписание выходного и праздничного дня. Движение общественного транспорта доступно для отслеживания в режиме реального времени на сайте transport.sochi.ru и в мобильном приложении.

