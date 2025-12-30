RuStore назвал самые скачиваемые приложения декабря в Сочи

Магазин приложений RuStore поделился с «Ъ-Сочи» рейтингом самых скачиваемых мобильных приложений в Сочи по итогам декабря 2025 года. Согласно данным платформы, в конце года пользователи чаще всего устанавливали мессенджеры, социальные сети и сервисы онлайн-банкинга.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лидером по количеству загрузок стал мессенджер MAX. Вторую позицию заняло приложение «Госуслуги», третье место — «СберБанк Онлайн». Четвертую строчку рейтинга разделили сразу несколько сервисов: маркетплейс OZON, социальная сеть «ВКонтакте» и «Яндекс Браузер». Замкнул пятерку лидеров сервис «VK Видео».

Для сравнения, в начале 2025 года структура популярности приложений в Сочи выглядела иначе. Тогда первое место занимал «СберБанк Онлайн», вторую позицию делили OZON и «Яндекс Браузер», на третьей строчке находился «ВКонтакте», на четвертой — «Госуслуги», а пятое место занимал сервис «Авито».

Как отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина, в течение года пользователи отдавали предпочтение цифровым решениям, упрощающим повседневные задачи. По ее словам, мессенджеры, онлайн-банки и социальные платформы стали неотъемлемой частью ежедневного взаимодействия, а спрос все чаще смещается в сторону сервисов, позволяющих оперативно решать актуальные вопросы.

Ранее RuStore также анализировал популярность образовательных приложений среди сочинцев. В августе лидером этой категории стало приложение «Госуслуги Моя школа», на втором месте расположился сервис «Учи.ру 1–4 класс», третью строчку занял NetSchool. В первую пятерку также вошли DWG FastView и «Яндекс Практикум: онлайн-курсы». Среди востребованных образовательных платформ пользователи также выбирали «Дневник.ру», GetCourse и «Нетология Обучение Онлайн».

В тот же период лидером загрузок среди всех категорий приложений в Сочи также оставалась платформа MAX. В рейтинг вошли «СберБанк Онлайн», «Авито», Ozon, «Госуслуги», «Яндекс Браузер с нейросетями», «ВКонтакте» и 2ГИС, а также сервисы «Мой МТС», Mail, VK Видео и финансовые приложения «Т-Банк», «ВТБ Онлайн», «Альфа-Банк» и Mir Pay.

Мария Удовик