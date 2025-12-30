Днем над Краснодарским краем сбили 2 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в период с 12:00 до 16:00 мск уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области и Краснодарского края. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, над Брянской областью было сбито 20 дронов. Еще два беспилотника перехвачены над Краснодарским краем.

Ранее, с 08:00 до 12:00 мск, над Кубанью сбили четыре дрона. Два местных жителя пострадали в результате атаки беспилотников 30 декабря.

Вячеслав Рыжков