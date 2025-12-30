В Ростовской области предприятие вложило 60 млн рублей в развитие персонала

В городе Миллерово компания «Амилко», которая специализируется на глубокой переработке кукурузы (270 тыс. т в год), инвестировала более 60 млн руб. в реализацию проекта, направленного на преодоление дефицита кадров в АПК и удержание молодого поколения. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила помощник руководителя компании Ольга Фатеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На вручении премии «Твердые знаки-2025» министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов (в центре) поздравил директора по связям с общественностью ООО «Амилко» Алевтину Кит с победой в номинации «Работодатель года. Лучшие практики»

Фото: Роман Янмаев На вручении премии «Твердые знаки-2025» министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов (в центре) поздравил директора по связям с общественностью ООО «Амилко» Алевтину Кит с победой в номинации «Работодатель года. Лучшие практики»

Фото: Роман Янмаев

По словам госпожи Фатеевой, указанные задачи решались за счет создания на производстве привлекательной, современной и социально ориентированной среды, основанной на возможности профессионального роста, наставничества, обучения, поддержки баланса между работой и личной жизнью. Основными статьями расходов в рамках проекта были обеспечение сотрудников комплексным питанием (более 35,4 млн руб.), медицинское обслуживание (свыше 10 млн руб.), поддержка на рождение детей (более 5 млн руб.), прямые инвестиции в обучение (свыше 4 млн руб.), затраты на менторство (еще 4 млн руб.), организация программ стажировок (2,5 млн руб.), бюджет на корпоративные и тимбилдинг-мероприятия (более 2,7 млн руб.) и др.

«Проект охватил 100% работников предприятия (535 человек), — уточнила представитель компании. — Проект реализуется как сквозная корпоративная инициатива и включает адаптацию новых сотрудников (ее прошли 213 человек), наставничество (в 2025 году были задействованы 82 наставника и 87 подопечных), индивидуальное карьерное планирование (его проходят более 90% сотрудников), программы гибкого обучения и развития (по ним обучились 502 сотрудника). Инициативы по поддержке баланса между работой и личной жизнью, корпоративной культуре доступны и актуальны для всех подразделений компании. Таким образом, наш проект выстроен как единая экосистема развития, где каждый сотрудник (независимо от должности, возраста или стажа) является активным участником и бенефициаром изменений».

Такая системная работа с кадрами получила высокую оценку экспертов. Так, в декабре 2025 года компания с проектом «Амилко — Территория роста» победила в номинации «Работодатель года. Лучшие практики» региональной бизнес-премии «Твердые знаки-2025». Ее организовал «Ъ-Ростов». От предприятий региона, которые боролись за победу в десяти номинациях, поступило около 100 заявок. В финал прошли 30. И уже из них экспертный совет определил десять лауреатов премии.

Ефим Мартов