Более 250 спасателей заступят на дежурство в Сочи в новогодние дни

В Сочи в преддверии новогодних праздников состоялся смотр сил и средств профессиональных аварийно-спасательных формирований. Мероприятие прошло под руководством исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова при участии представителей администрации города, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

В ходе смотра была оценена готовность сочинского звена РСЧС к работе в условиях повышенной нагрузки. В период праздничных дней в городе будет организовано круглосуточное дежурство более 250 специалистов, задействовано свыше 60 единиц техники. Особое внимание уделялось способности служб оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.

В строевом смотре приняли участие краевой аварийно-спасательный отряд «Кубань-СПАС», муниципальная служба спасения Сочи, служба спасения федеральной территории «Сириус», а также спасатели горнолыжного курорта Красная Поляна. В первый день мероприятия была проверена техническая оснащенность подразделений и их оперативная готовность.

В рамках проверки также отработаны практические действия по ликвидации условной чрезвычайной ситуации. Согласно легенде учений, из-за неблагоприятных погодных условий произошел обвал берега реки Мзымта, в зону которого попала туристическая тропа с находившейся на ней группой. Во время тренировки оценивались управленческие решения руководства смены и выбор оптимальных способов проведения спасательных работ с учетом текущей обстановки и доступных ресурсов.

Мария Удовик