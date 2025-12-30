Состоялся телефонный разговор президентов России и Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Президенты обменялись мнениями о дальнейшем укреплении российско-иранского сотрудничества в различных сферах, включая энергетику и транспортную инфраструктуру. Отдельное внимание было уделено недавнему налету беспилотников на резиденцию Владимира Путина. В ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку атаковать резиденцию президента в Новгородской области с применением 91 беспилотника. Все дроны были уничтожены, разрушений на земле не зафиксировано.

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан также обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Сегодня президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести новые удары по Ирану, если страна начнет восстанавливать свою ядерную программу.