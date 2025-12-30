Покупка «Татспиртпрома» могла обойтись «Росспиртпрому» в 25 млрд рублей

АО «Росспиртпром» приобрело 100% акций АО «Татспиртпром» по согласованной ФАС сделке. Ее рыночная стоимость могла составить 20-25 млрд руб. Объединение компаний позволит создать вертикально интегрированную структуру с долей на рынке спирта до 40-45%, считают опрошенные «Ъ» эксперты.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, по данным «Ъ», оценивал бизнес «Татспиртпрома» в такую же сумму, что и предполагается по сделке. В «Росспиртпроме» факт покупки «Ъ» подтвердили, в ФАС на запрос оперативно не ответили.

По мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, в результате сделки формируется крупная вертикально интегрированная структура, которая не только контролирует производство сырья и алкогольной продукции, но обладает сильной дистрибуцией.

АО «Росспиртпром» (создано в 2009 году как госкомпания) — крупнейший производитель спирта в РФ. В 2024 году он был приватизирован за 8,29 млрд руб. АО «Татспиртпром» (образовано в 1997-м) — один из основных производителей крепкого алкоголя в стране. Компания включает Усадский и Казанский ликеро-водочные заводы, Усадский и Мамадышский спиртовые заводы, винзавод Vigrosso, а также дистрибутор ООО «Алкоторг».

Подробности — в материале «Ъ» «И спирт, и сбыт».